Animal Crossing New Horizons : et pour quelques images champêtres de plus

Après avoir secoué l'écosystème vidéoludique avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Nintendo s'en ira très bientôt toucher un tout autre public grâce à sa très populaire franchise Animal Crossing : son prochain opus, New Horizons, soulève effectivement plus de foules qu'on ne peut le penser et à ce titre, Big N se permet la diffusion de quelques nouvelles images chatoyantes.Des screenshots qui nous montrent notamment les quatre saisons aux travers desquelles les joueurs devront s'adonner à leurs activités villageoises : on rappelle que ce hit coloré débarquera sur Switch en exclusivité le 20 mars prochain.