Alan Wake 2 : le développement a bien avancé, les nouvelles infos sont positives

Officialisé lors des Game Awards 2021, Alan Wake 2 poursuit son développement avec sérénité au sein de Remedy Entertainment. Le studio a d'ailleurs rendu public son bilan financier , chiffres à l'appui, mais c'est l'intervention de Tero Virtala, le PDG du studio, qui a captivé l'attention de tous les médias. Ce dernier a en effet parle d'Alan Wake 2, sans doute le projet le plus attendu du studio ces 10 dix dernières années. "Alan Wake 2 est en pleine production. Le jeu aura bientôt tout le contenu en place, et il est jouable du début à la fin. Nous passerons ensuite à peaufiner l'expérience. Alan Wake est une marque unique qui revêt aujourd'hui une grande valeur pour l'entreprise. Alan Wake Remastered n'a pas encore généré de royalties. Cependant, nous nous attendons à ce que les ventes augmentent à mesure que la sortie d'Alan Wake 2 devient imminente et que les fans et les nouveaux joueurs veulent découvrir l'histoire originale sur les consoles de nouvelle génération." De quoi rassurer joueurs comme investisseurs, puisqu'on rappelle que Alan Wake 2 a été pris en charge entièrement par Epic Games qui croit fort en ce nouvel épisode. Malgré cela, Alan Wake 2 bénéficiera d'une sortie simultanée sur PC, PS5 et Xbox Series. Le temps qui va être désormais consacré à Alan Wake 2 sera de corriger les bugs, rendre le jeu stable et peaufiner l'expérience pour que le résultat soit à la hauteur de nos attentes. On se rappelle cependant que Alan Wake Remastered n'a toujours dégagé le moindre bénéfice et ce malgré son potentiel commercial énorme.