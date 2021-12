Alan Wake 2 : la suite officialisée aux Game Awards 2021, ça sera un survival horror !

Après des années d'envie, de rumeurs et plus récemment de leaks, Alan Wake 2 est bel et bien une réalité. Et c'est lors de la cérémonie des Game Awards 2021 que le studio Remedy Entertainment a officialisé cette suite annoncée pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le trailer d'annonce confirme que l'acteur qui incarne Alan Wake n'est plus le même que celui qu'on a connu en 2010 et ce dernier ressemble à la fois à Keanu Reeves et John Krazinski. Quant au genre, sachez qu'il s'agira d'un survival horror, le premier pour le studio, qui explique que ce Alan Wake 2 plongera le joueur davantage dans l'angoisse avec des événements horrifiques. De quoi nous donner le ton de cette suite qui s'annonce plus que prometteuse. En voici le teaser trailer.