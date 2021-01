Ainsi parlait Iwata-San : le livre à l'ancien Président de Nintendo arrive en France, tous les détails

Décidément, Mana Books est toujours sur les bons coups ! La maison d'édition nous apprend en effet qu'il publiera le fameux ouvrage "Ask Iwata" paru en 2020 au Japon et qui fera donc l'objet d'une traduction totale dans notre langue bien française. "Ainsi parlait Iwata-san" sera donc le nom de ce livre qui retracera l'ensemble de la carrière de l'ancien Président de Nintendo, emporté le 11 juillet 2015 des suites d'un cancer des voies biliaires. L'occasion de revenir sur les années passées à créer des licences cultes comme Kirby, Pokémon ou bien encore Super Smash Bros, sans oublier la création de la DS et de la Wii, lui qui avait une vision très grand public du jeu vidéo. L'ouvrage est bardé d'interviews et autres entretiens exclusives de Shigeru Miyamoto et de Shigesato Itoi (Mother) notamment. Le bouquin qui fera 192 pages au format 140 x 225 mm sortira donc le 1er avril prochain au prix de 17€.