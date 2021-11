Adibou : le jeu culte pour enfants va faire son grand retour grâce à Ubisoft, premiers détails

C'est une annonce que personne n'attendait, et qui a eu un écho important auprès d'une certaine catégorie de joueurs : Adibou, le jeu éducatif pour enfants sorti dans les années 90 et qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires au total, va faire son grand retour ! C'est Ubisoft en personne qui a fait savoir la bonne nouvelle, expliquant que le personnage reviendra sous la forme d'une application pour ordinateur, tablette et smartphone. A l'instar des premiers titres, ce revival sera destiné aux plus jeunes, à un public allant de 4 à 7 ans, histoire d'être raccord avec son passif. On ne sait pas encore quels seront les sujets traités, mais on espère qu'on pourra retrouver toutes les thématiques qui ont été développés au fil des années : littérature, sciences, langues, cuisine et même jardinage, il y en avait pour tous les goûts. Le dernier Adibou est sorti en 2009 et don retour (sans doute en 2022) a ressuscité une certaine nostalgie auprès de nombreux joueurs devenu adultes aujourd'hui. Comme quoi, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.