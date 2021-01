En 2020, Activision Blizzard a fait un don 1.6 million de dollars à des associations caritatives

2020 est déjà un vieux souvenir mais on continue de faire le bilan du côté des éditeurs. Récemment, on a eu les meilleures ventes sur le PlayStation Store, cette fois-ci, il n'est nullement question de faire un classement de ventes de jeux vidéo, mais plutôt de ce qui a été fait pour des associations caritatives. Et sur ce point, Activision Blizzard vient de faire le point sur son site officiel, notamment concernant la campagne de charitée lancée en décembre dernier, lors des fêtes de fin d'année. L'idée était de donner 200 dollars à chacun des employés d'Activision et de Blizzard à travers l'initiative "Holiday Giving", afin de les remettre à des associations caritatives de leur choix. C'est donc plus de 1,6 million de dollars qui ont été repartis via 8 013 employés d'Activision-Blizzard à travers 3 211 organisations caritatives. Sur le site, un message rappelle qu'il est important pour Activision et Blizzard de faire un effort supplémentaire pour les gens qui sont dans le besoin, tout en rappelant que Bobby Kotick et Daniel Alegre ont versé plusieurs millions de dollars à l'association United Negro College Fund, Equal Justice Initiative et à Management Leadership for Tomorrow en juin 2020, lors du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. On se remémore du tweet en question.