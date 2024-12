Achats en ligne : trois réflexes à avoir pour ne pas vous faire pigeonner !

Passer des commandes en ligne est devenu une seconde nature pour énormément d’internautes. Mais même l’acheteur le plus chevronné peut parfois tomber dans les pièges du Web. Voici trois réflexes à adopter pour ne faire que de bonnes affaires sur Internet.





Entre les fêtes de fin d’année, les soldes, le Black Friday et tous les autres événements promotionnels qui se déroulent mois après mois, les opportunités de passer commande en ligne sont nombreuses. Acheter en quelques clics est pratique, et des millions de Français ne s’en privent pas au quotidien : vous en faites même sans doute partie si vous lisez cet article ! Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez toutes les bonnes pratiques pour faire de bonnes affaires et, surtout, pour ne pas vous faire avoir par les pièges qui pullulent sur les plateformes de vente en ligne ? Avant de dégainer votre carte bancaire, essayez d’adopter ces trois réflexes.





VÉRIFIEZ LA LÉGITIMITÉ DES SITES DE VENTES EN LIGNE



Une publicité sur un réseau social, un résultat de recherche sponsorisé en tête de Google, une suggestion d’influenceur… Aujourd’hui, les sollicitations associées à des produits originaux et utiles proposés à des prix attractifs sont nombreuses. Après tout, ce gadget ne coûte que quelques euros, que risquez-vous ?

Tout d’abord, vous risquez de ne pas le recevoir, tout simplement ! Ensuite, énormément de ces produits viennent de Chine et sont malheureusement de mauvaise qualité. Ils sont généralement expédiés par des plateformes éphémères qui pratiquent ce que l’on appelle le dropshipping : cette démarche consiste à faire croire qu’un produit de qualité est vendu par un site de e-commerce français, alors qu’il s’agit en réalité d’un article de qualité souvent médiocre envoyé depuis la Chine. Sa valeur est souvent bien en dessous de ce que vous payez…

Pour ne pas tomber dans un piège de ce type, il est important de vérifier si le site de vente en ligne existe depuis longtemps ou non, ou si le produit est vendu ailleurs à un prix similaire. Pour cela, vous pouvez photographier la photo du produit en question avec un outil comme Google Lens, afin de faire une recherche visuelle sur Internet. Enfin, vous pouvez aussi chercher les avis des clients sur des sites comme Trustpilot, par exemple.











SÉCURISEZ VOS TRANSACTIONS SUR TOUS VOS APPAREILS





Avec un smartphone, vous pouvez vous offrir une séance de shopping partout : dans une gare, un train, un aéroport, un café, une salle d’attente… Il peut même vous arriver de vous connecter à un Wi-Fi public pour profiter d’une meilleure connexion et valider vos achats. Sachez que si de telles pratiques peuvent sembler anodines, elles mettent vos données personnelles dans une situation de vulnérabilité ! En effet, un réseau ou un serveur mal configuré peut permettre aux pirates informatiques de récupérer vos données personnelles, y compris celles associées à votre moyen de paiement, lorsque vous les utilisez sur des sites de e-commerce.





L’un des moyens les plus efficaces pour protéger vos données personnelles et éviter les arnaques en ligne est d’utiliser un VPN, c’est-à-dire un réseau privé et chiffré, destiné à rendre vos informations personnelles irrécupérables.

En effet, un VPN crée une connexion sécurisée entre votre appareil et le site que vous visitez en chiffrant vos données. Cela signifie que les informations que vous envoyez, comme vos coordonnées bancaires ou vos identifiants, deviennent illisibles pour les pirates informatiques. Pensez-y la prochaine fois que vous faites du shopping en ligne en dehors de chez vous !





ASSUREZ-VOUS DE PAYER LE MEILLEUR PRIX





Pour certains types de produits, notamment les billets d’avion, les réservations d’hôtel ou encore la location d’une voiture, les tarifs pratiqués peuvent fortement varier en fonction du pays depuis lequel vous vous connectez. Il est possible qu’un billet d’avion coûte plus cher si vous l’achetez depuis la France que depuis un pays où le pouvoir d’achat est moins élevé.





Dans ce genre de situation, l’utilisation d’un VPN peut une fois encore vous être utile. Cela peut vous permettre de changer virtuellement votre emplacement géographique afin de comparer les tarifs proposés dans différentes régions du globe. Par la même occasion, le VPN évite à votre connexion d’être identifiée et tracée par les sites que vous visitez, ce qui leur empêche de modifier les prix si vous vous y rendez plusieurs fois d’affilée : cette attitude peut, en effet, montrer votre intérêt pour un produit ou un service, et donc encourager le site qui le vend à vous le proposer à un tarif de plus en plus élevé.





Notez d’ailleurs qu’un VPN peut aussi vous être utile à l’étranger, si vous désirez faire des achats en ligne qui ne sont, par exemple, possibles que depuis votre pays d’origine. Même au bout du monde, en sélectionnant votre pays dans la liste des serveurs disponibles, vous pouvez surfer sur Internet comme chez vous.





