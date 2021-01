2020 : Sony dévoile les meilleures ventes réalisées sur le PlayStation Store

2021 a commencé sur les chapeaux de roue, mais du côté des éditeurs et des constructeurs, on n'a pas encore tout à fait fini de faire le bilan de l'année 2020. Preuve en est avec la publication il y a quelques minutes du classement des meilleurs jeux qui ont été vendus sur le PlayStation Store. C'est Sony Interactive Entertainment qui dévoile le Top des meilleures ventes lui-même, à travers un gros message sur le PlayStation Blog. L'arrivée de telles données est d'autant plus intéressantes de nos jours, spécialement en 2020, où les ventes digitales ont forcément explosé suite à la crise sanitaire et les nombreux confinements. On apprend ainsi que le ratio de jeux vendus en dématérialisé sur PS4 avait atteint un record de 59%, au lieu de 45% en 2019. L'effet COVID-19 bien évidemment.



Côté jeux, pas de grande surprise, on retrouve les gros AAA, sorte de valeur sûre pour les joueurs, qui écrase tout sur leur passage. Parmi les meilleures ventes, Call of Duty Black Ops Cold War se distingue de la masse, tout comme GTA 5 qui continue de se vendre comme des petits pains 7 ans après sa sortie. On note en tout cas quelques belles différences selon qu'on est sur PS5 ou PS4. Allez, on vous laisse avec ces tableaux assez explicites.