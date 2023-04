Zelda Tears of the Kingdom : Ganondorf en mode Super Saiyajin dans le trailer final, c'est épique !

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est attendue pour le 12 mai prochain sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, dont la sortie est attendue dans un mois tout rond. Après nous avoir détaillé les mécaniques de gameplay des nouveautés il y a 3 semaines, notamment l'amalgame des armes, il est question aujourd'hui d'en mettre plein la vue avec cette bande annonce qui mélange cinématique, gameplay et narration pour un cocktail tout simplement explosif. Nintendo expose en effet les enjeux de cette suite dont on ne sait pas encore beaucoup de choses. Link a physiquement changé, il est atteint par une malédiction à son bras droit et il va devoir faire face à une nouvelle menace. Celle-ci a été révélé dans cette vidéo, et c'est donc le démon Ganondorf qui est donc de retour, dans sa forme humaine, mais aussi par le biais de sa transformation en Guidora, le dragon à trois têtes. On le voit d'ailleurs s'énerver tel un Saiyajin prêt à faire exploser des montagnes, le tout enrobé par une mise en scène et une musique épique qui manquait au dernier Breath of the Wild. Evidemment, notre héros va avoir besoin de toutes ses forces, de son épée, mais aussi de l'aide des autres héros qui vont lui apporter leur soutien pour libérer Hyrule des forces du mal. Un trailer épique, qui ne déçoit pas etLa sortie de