Z-Event 2022 : suite à la polémique, Zerator change d'association et décide d'innover

Il y a tout juste une semaine, Adrien Nougaret (ZeratoR) et Alexandre Dachary (Dach) dévoilaient tout le programme et les dates du prochain Z-Event 2022, qui avait choisi la fondation GoodPlanet comme bénéficiaire des fonds récoltés. Un choix très controversé, qui est le sujet de nombreux débats sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'événement. Face à l'ampleur des enjeux, mais aussi le retrait de certains streameurs et streameuses qui ont décidé de ne pas participer à l'événement en raison de la présence de GoodPlanet, Zerator a publié un message dans lequel il annonce le changement d'association caritative. Accusé de Greenwashing en raison de ses partenariats avec des sociétés telles que TotalEnergie, BNP Paribas et EDF, sans compter les propos tenus par Yann Arthus-Bertrand au sujet de la coupe du monde au Qatar, GoodPlanet s'est donc retiré du projet. C'est une grande première depuis la création du Z-Event, lui qui avait fait polémique quelques jours plus tôt, accusé de racisme pour l'absence de certains streameurs.





Changement pour le ZEVENT.

Le combat est trop important, merci pour votre soutien et vos réactions.#ZEVENT2022 pic.twitter.com/SHB4Pcwut5 — ZeratoR (@ZeratoR) 9 juillet 2022



Face à cela, Zerator a donc annoncé un nouveau mode de fonctionnement, permettant aux internautes de voter librement pour 5 associations écologiques. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site en question, d'y entrer son adresse mail et de sélectionner jusqu'à 5 associations parmi la vingtaine proposée. Une fois la sélection faite, un mail vous sera envoyé avec un lien de confirmation. Les votes seront clos le 13 juillet prochain. Devant la polémique, Albane Godard, directrice générale de la fondation GoodPlanet, s'est fendue d'une vidéo (déjà vue plus de 820 000 fois) afin de justifier les soutiens de la fondation qui font tant polémique et d'annoncer le retrait de GoodPlanet du Z-Event.



Nous faisons le choix d’embarquer le maximum d’acteurs dans la transition écologique et solidaire, pour ne pas rester entre convaincus. Les polémiques qui animent Twitter depuis quelques jours, desservent la cause pour laquelle chacun de nous, salariés, bénévoles, partenaires de terrain, travaillons sans relâche. Leur engagement sans faille et le travail d’une immense qualité est remise en cause sans fondement. C’est pour cette raison, et parce que la cause écologique ne doit pas souffrir de polémiques inutiles, à l’heure où il est temps d’agir, que nous avons décidé de nous retirer du ZEvent 2022.





Albane Godard, Directrice Générale de la Fondation GoodPlanet s'exprime à propos du #ZEVENT2022 pic.twitter.com/TWEFRq3u52 — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) 9 juillet 2022