Yakuza Like a Dragon : le jeu aperçu dans la base de données de Steam, une sortie sur PC envisagée ?

SEGA envisagerait-il déjà une sortie de Yakuza : Like a Dragon sur PC ? Si l'on se pose la question, c'est parce que le jeu a récemment été repéré dans les dernières données de SteamDB . Même si ça n'équivaut pas à une officialisation, il faut bien admettre que la série a réussi à trouver sa place sur la plateforme de Valve ; Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 en sont la preuve. Oui, il manque les autres épisodes, mais maintenant que la firme de Haneda voit le PC d'un autre oeil, une éventuelle sortie de Yakuza : Like a Dragon est tout sauf farfelue.Sinon, rappelons que les fans occidentaux apprécieraient sans doute qu'une date de sortie soit communiquée pour l'Europe et les Etats-Unis, le jeu n'étant pour le moment disponible qu'au Japon sur PS4 (16 janvier 2020). L'éditeur a promis qu'il débarquerait dans le courant de l'année. On continue de croiser les doigts, donc.