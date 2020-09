Yakuza Like a Dragon : une bien mauvaise nouvelle pour la PS4 et la PS5

Yakuza : Like a Dragon débarquerait sur PS5 le 2 mars 2021, soit plus de trois mois après l'arrivée du jeu sur les autres machines - la Xbox Series S, la Xbox Series X, le PC, la PS4 et la Xbox One seront servis dès le 10 novembre. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, Yakuza Studio s'est fendu d'un tweet qui risque de faire grincer quelques dents. En effet, les développeurs ont jugé bon de préciser que le cross-save ne serait pas disponible entre la PS4 et la PS5.



Autrement dit, ceux qui comptaient débuter l'aventure sur PS4, avant de la poursuivre sur PS5 pour bénéficier des améliorations inhérentes aux capacités de la console, peuvent faire une croix dessus. Une pilule particulièrement difficile à avaler, d'autant qu'en début d'année, on apprenait qu'il faudrait payer un DLC pour profiter du New Game+ et d'un niveau de difficulté supplémentaire uniquement activable dans le cadre d'un second run.





To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.



Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game. — RGG Studio (@RGGStudio) 28 septembre 2020