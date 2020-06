Yakuza Like a Dragon : 15 minutes de gameplay pendant le Summer of Gaming, les combats mis en avant

Yakuza : Like a Dragon. Plus concrètement, Scott Strichart (Senior Localization Producer) se charge de présenter les principales caractéristiques du jeu que nous connaissons déjà, comme le nom du héros ( Ichiban Kasuga), la ville de Yokohama où se déroulera la majeure partie de l'aventure (et qui est annoncée comme trois fois plus grande que Kamurochô), le système de combat au tour par tour, ou encore les différentes activités annexes auxquelles on pourra s'adonner.



En clair, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, d'autant que Yakuza : Like a Dragon est disponible au Japon depuis le 16 janvier dernier sur PS4. Concernant l'Occident, le jeu arrivera dans le courant de l'année sur Xbox One, Xbox Series X, PC et PS4. La PS5 n'a pas encore été confirmée, mais on peut supposer que ce sera le cas lors de la conférence de demain.





Présent pour le coup d'envoi du Summer of Gaming, SEGA a dégainé une vidéo de gameplay de 15 minutes consacrée à