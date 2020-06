XIII Remake : des nouvelles images et une date de sortie

Treize que tout le monde accuse d'avoir assassiné le Président des Etats-Unis. Totalement amnésique en se réveillant sur la plage de Breighton, il va devoir remonter le fil des événements avec comme seuls indices une petite clé et un mystérieux tatouage «

XIII





Enfin, n'oublions pas de préciser qu'un trailer de XIII Remake sera diffusé aujourd'hui aux alentours de 20h30, dans le cadre du Summer of Gaming.













» sur la clavicule.Enfin, n'oublions pas de préciser qu'un trailer de XIII Remake sera diffusé aujourd'hui aux alentours de 20h30, dans le cadre du Summer of Gaming.

On ignore si ça gronde en ce moment chez Microïds, mais toujours est-il que l'éditeur français s'est fait couper l'herbe sous le pied par Amazon. En effet, la branche espagnole de l'enseigne a diffusé non seulement des images inédites du remake de XIII, mais aussi sa date de sortie. Ainsi, on apprend que le jeu sera disponible à partir du 10 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch, et qu'il fera l'objet d'une édition limitée.Cette dernière comprendra un exemplaire du jeu, un boîtier en métal, trois illustrations et un skin pack Gold pour les armes. Pour ceux qui n'auraient pas joué à la version originale (2003), on rappelle que l'on incarne