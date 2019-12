Xenosaga : une version remasterisée dans les tuyaux ? La réponse de Bandai Namco

producteur des licences majeures de la maison, qui l'a confié sur Twitter en enchaînant sur une mauvaise nouvelle pour les fans. "Il y avait des plans pour une version remastérisée, mais ce n'est pas allé plus loin qu'une simple étude de marché, a-t-il assuré. Désolé les amis, mais il va être compliqué de relancer ce projet".



On rappelle que si les trois épisodes sortis sur PS2 entre 2002 et 2006 ont été développés par Monolith Soft (racheté en 2007 par Nintendo), les droits appartiennent néanmoins à Bandai Namco Entertainment. Voilà pourquoi les puristes ont toujours cru à la possibilité d'un remaster.





This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface... https://t.co/0CRJJDPl5Z