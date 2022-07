Xenoblade Chronicles 3 : parti pour être le grand J-RPG de l'été sur Nintendo Switch ? Notre preview

La saga Xenoblade Chronicles, elle-même plus ou moins dérivée des séries Xenogears et Xenosaga, n'en est pas à son coup d'essai. Au-delà des deux épisodes majeurs parus respectivement en 2010 et 2017, nous avons eu également eu droit à un successeur spirituel (Xenoblade Chronicles X), un portage 3DS (Xenoblade Chronicles 3D), une extension autonome (Xenoblade Chronicles 2 : Torna – The Golden Country) et un remaster (Xenoblade Chronicles : Definitive Edition). Mais évidemment, rien de tout cela ne saurait remplacer un véritable troisième volet. Voilà qui tombe bien, puisque nous avons déjà pu jouer à Xenoblade Chronicles 3, dont la sortie est prévue à la fin du mois !

Avant toute chose, ce premier essai nous a permis de confirmer qu'il n'est absolument pas nécessaire d'être un vétéran de la saga Xenoblade Chronicles pour saisir les enjeux de cette aventure. Le nouveau scénario se suffit à lui-même, et nous présente le monde d'Aionos, en proie à une guerre perpétuelle. Les nations Keves et Agnus s'affrontent sans relâche, afin de se nourrir des âmes récupérées sur le champ de bataille. Des deux côtés, les combattants sont enrôlés et entraînés dès leur plus jeune âge, et ne vivent dès lors que pour le combat. S'ils sont encore en vie après dix ans de bons et loyaux services, ils ont alors droit à la cérémonie du Grand Retour... qui met un terme à leur existence personnelle et leur assure une réintégration spirituelle dans le giron de la Reine locale. Vous trouvez ce destin un peu sinistre ? Nos héros s'en contentent pourtant parfaitement en début de jeu, même si certains événements vont assez rapidement les faire changer d'avis. Nous pourrions détailler bien plus précisément les premières péripéties de Noah, Eunie et Lanz (qui appartiennent à Keves) ainsi que celles de Mio, Taion et Sena (issus d'Agnus), mais nous préférons ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, car l'aventure est riche en rebondissements dès ses prémices. En revanche, nous pouvons déjà vous rassurer sur la qualité générale de l'univers, qui arrive à faire cohabiter magie et technologie, destins intimes et grande aventure, animaux fantastiques et robots géants. On peut d'ailleurs louer le tour de force de la direction artistique, qui réunit des éléments a priori très disparates sans jamais paraître absurde. Quant à la réalisation technique, elle nous offre son lot de jolis panoramas et de cinématiques dignes d'un animé. Le tout est évidemment limité par les capacités de la Switch mais, pour le moment, nous n'avons pas déploré de ralentissements gênants ou d'aliasing trop prononcé.









LAME FATALE