Test Xenoblade Chronicles 3 : c'est bel et bien le meilleur J-RPG de cet été !

Le Test

Si l'univers de Xenoblade Chronicles 3 n'est pas sans lien avec ses deux prédécesseurs, il se suffit tout de même à lui-même et peut donc être abordé sans aucun problème par des béotiens. C'est en effet à des héros inédits, une autre époque et même un nouveau monde que nous avons affaire. Le scénario du jeu nous présente les terres d'Aionos, qui sont en proie à un affrontement perpétuel entre les nations Keves et Agnus. L'une comme l'autre se nourrissent de l'énergie vitale arrachée aux combattants adverses et sont organisées de la même manière. Les jeunes soldats sont uniquement élevés dans une optique guerrière, se battent durant dix années (s'ils ne décèdent pas avant) puis participent à la cérémonie du Grand Retour qui les fait revenir dans le giron de la Reine... ce qui ressemble également très fort à une fin de vie. Ce sort n'est guère enviable, et certains événements vont amener trois combattants de Keves (Noah, Eunie et Lanz) et trois d'Agnus (Mio, Taion et Sena) à déserter et collaborer. Nous ne vous en dirons guère plus sur le scénario, car il est propice à de nombreux rebondissements qu'il est préférable de découvrir en cours de partie. Nous nous contenterons de préciser que nos jeunes héros vont être confrontés pour la première fois auprès d'autrui au concept de vieillesse et de rides, ce qui ne manque pas de piquant pour les vieux gamers que nous sommes. Notons également que Noah et Mio sont tous les deux des passeurs d'âmes, capables d'apporter la paix aux défunts. Cette caractéristique sert à la fois le scénario, l'ambiance (les scènes où de multiples particules lumineuses s'échappent vers le ciel au son des flûtes de Noah et Mio ne manquent pas de poésie) et le gameplay (libérer l'âme des soldats tombés au combat augmente l'affinité avec la colonie à laquelle ils appartenaient).





EVE, ANGE & LION





Le jeu oscille entre en permanence entre l'action, l'émotion et l'humour, aidé en cela par une bonne version anglaise (les voix japonaises sont également disponibles) et de sublimes musiques symphoniques et grandiloquentes qui font réellement forte impression ! En revanche, le mixage sonore se prend étonnamment les pieds dans le tapis de temps à autres, l'absence ponctuelle de musiques ou de bruitages introduisant alors quelques moments de flottement. En ce qui concerne les graphismes, Xenoblade Chronicles 3 se voit forcément limité par les faibles capacités de la Switch, sur laquelle il sort en exclusivité. Mais on a vu bien pire ailleurs ! Ici l'aliasing reste très raisonnable, aucun ralentissement extrême n'est à signaler, certains paysages s'étendent à perte de vue, les effets spéciaux lumineux fusent de toute part, et le jeu gère assez habilement le changement de résolution entre le gameplay et les cinématiques, afin que ces dernières paraissent sous leur meilleur jour. Certaines séquences sont d'ailleurs dignes d'un véritable animé. Alors certes, on se prend par moments à rêver à ce que tout cela donnerait sur PC ou console next-gen. Mais la direction artistique reste heureusement suffisamment forte et réussie pour satisfaire en l'état nos pupilles. L'univers arrive d'ailleurs à marier de manière élégante nature et technologie. Les animaux fantastiques qui errent de par le monde côtoient les robots géants des soldats, tandis qu'épées démesurées et sorts de soin cohabitent lors des combats. La démesure semble être le seul point commun des différents éléments composant l'univers, mais pourtant celui-ci reste en permanence cohérent, crédible, et intéressant. Le fait de croiser dès le début de l'aventure des créatures bien trop fortes pour notre niveau participe d'ailleurs à rendre le monde vivant et à donner l'illusion d'un fonctionnement indépendant des actions du joueur.





L'ART DE LA GUERRE





Jeu de rôles japonais oblige, le nerf de la guerre reste toutefois le système de combats. Et accrochez-vous bien, car celui de Xenoblade Chronicles 3 fait feu de toute bois ! Tout d'abord il met en scène six combattants, parfois rejoints par un septième invité. Ensuite, il met en valeur deux éléments fondamentaux : les attaques automatiques (il suffit de rester immobile près d'un ennemi pour que notre personnage le frappe) et le positionnement (la puissance de certains coups est décuplée s'ils sont effectués sur le flanc ou l'arrière). Il faut ajouter à cela les Arts, des attaques spéciales munies d'une jauge de recharge, qui se voient également déclinés en Arts Signature, Arts Maîtres et Arts de posture. On vous passe les détails car il y aurait de quoi remplir des dizaines de pages d'un manuel de jeu à l'ancienne. Précisons tout de même que les soldats de Keves rechargent leurs jauges d'arts au fil du temps tandis que ceux d'Agnus se basent sur attaques automatiques. Doivent également être pris en compte les combos permettant de déstabiliser les ennemis, et les feintes à réaliser en enchaînant certaines attaques avec le bon timing. Le jeu propose également tout un système de rôles (combattant, soigneur, protecteur) déclinés en plusieurs classes. Les personnages peuvent d'ailleurs changer de classe à tout moment, afin de faire augmenter leur rang de classe et acquérir la maîtrise d'Arts toujours plus variés. Ce qui ouvre d'ailleurs la voie à la fusion d'Arts lorsque deux Arts provenant de classes différentes sont simultanément chargés lors d'un combat.







Et alors que la plupart des jeux se seraient arrêtés là, ou avant, Xenoblade Chronicles 3 pousse le bouchon encore plus loin en proposant une mécanique d'Enchaînement, dont la jauge se remplit en fonction des combos et feintes réalisés. Une fois déclenchée, les membres de l'équipe peuvent lancer des Arts chacun leur tour, sans riposte de la part de l'adversaire, avec certaines conditions à remplir pour pouvoir faire durer le plaisir et envoyer des Arts encore plus dévastateurs. Le jeu propose également une mécanique de fusion de soldats, qui s'avère d'ailleurs très importante d'un point de vue scénaristique. Elle permet à certains duos de revêtir temporairement une forme d'Ouroboros, c'est à dire de robot géant. Arts spéciaux, jauge de surchauffe et arbre d'améliorations à débloquer viennent enrichir ce système. N'en jetons plus et récapitulons le fonctionnement des combats : il faut se placer correctement, changer de classe, changer de cible, changer de persos, donner des ordres, réaliser des feintes, sortir des combos, gérer l'hostilité des ennemis, déclencher la mécanique d'Enchaînement, se transformer en Ouroboros, et utiliser des Arts, des Arts Signature, des Arts Maîtres, des Arts de postures, des fusions d'Arts ainsi que des compétences. Et nous sommes loin d'avoir tout détaillé ! Cette abondance de mécaniques, auxquelles on peut ajouter par exemple la création d'objets, la cuisine ou encore la confection de gemmes, risque d'intimider, voire de perturber, certains joueurs. Attendez-vous à ce que des messages de didacticiels apparaissent encore à l'écran après plusieurs heures de jeu. La richesse extrême du système de combats a également pour conséquence de rendre ces derniers parfois confus, et de surcharger l'écran d'éléments d'interface. Entre les multiples icônes affichées en surimpression de l'action et les lignes colorées qui délimitent les zones d'effet et indiquent en permanence qui cible qui, on ne sait parfois plus où donner de la tête. Mais cette démesure colle en réalité assez bien avec l'esprit général du jeu, qui ose beaucoup de choses et réussit quasiment tout ce qu'il entreprend.