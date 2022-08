Charts France : Xenoblade Chronicles 3 devient la meilleure vente du mois d'août

Xenoblade Chronicles 3 à cheval entre juillet et août, la firme de Kyoto parvient à intéresser les personnes qui ne sont pas parties sur les bordes de plage. Résultat des courses : le J-RPG développé par Monolith Software prend la tête du classement des Charts France sur les Semaines 30 et 31 juillet. Horizon 2 Forbidden West, qui avait réalisé un sursaut la semaine passée en revenant dans le Top 5 arrive à se maintenir en deuxième position, sur les deux semaines consécutives. Un bel exploit quand on sait à quel point les jeux sur Nintendo Switch rafle tout sur leur passage, avec en prime le retour de Nintendo Switch Sports, le jeu estival grand public par excellence.





Si les grandes vacances ne sont pas le moment le plus fructueux en termes de ventes de jeux vidéo, certains parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu ; Nintendo par exemple. En commercialisantSur PC, la sortie de Les Sims 4 : Années Lycée a chamboulé le classement, puisque le dernier DLC du jeu de gestion prend la tête du Top 3 et ce sur 2 semaines consécutives. Preuve que le studio Maxis et Electronic Arts n'ont nul besoin de sortir Les Sims 5 dans la précipitation...

Charts France Semaine 30 (du 25 au 31 juillet 2022)



Top 5 consoles

1/ Xenoblade Chronicles 3 (Switch - Nintendo)

2/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Années Lycée (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

3/ The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of the Year Edition (Bandai Namco)













Charts France Semaine 31 (du 01 au 07 août 2022)



Top 5 consoles

1/ Xenoblade Chronicles 3 (Switch - Nintendo)

2/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

5/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Années Lycée (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

3/ Les Sims 4 - Edition Standard (Electronic Arts)