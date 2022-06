Xenoblade Chronicles 3 : on en sait plus sur l'histoire, le gameplay et le Pass d'Extension

Promesse tenue du côté de Nintendo qui a bel et bien présenté du gameplay inédit (mais pas que) de Xenoblade Chronicles 3, un jeu dont la sortie approche à vitesse grand V, puisqu'il est prévu pour le 29 juillet prochain. En attendant, on a eu droit à une grosse présentation du jeu pendant 20 minutes, avec pas mal de révélations côté scénario, notamment sur le fait que notre groupe de héros n'a que 10 ans à vivre. Un ultimatum qui s'aggrave quand on apprend que nos soldats ne passent que leur temps à se battre, au lieu de profiter de la vie. C'est aussi pour cette raison que les clans ne se font plus vraiment la guerre et qui sont un peu obligé de s'entraider pour survivre... Les nations de Keves et d’Agnus qui se vouent une haine sans limite vont donc s'unir pour une mission spéciale. Comme on peut le voir dans la vidéo, ce Xenoblade Chronicles 3 fera bien évidemment la part belle à des environnements vastes, majestueux, appelant à l'exploration. Il sera d'ailleurs possible de se téléporter pour facilier les déplacements dans ce monde gigantesque où des créatures imposantes devront être abattues.



Tout a été fait justement pour que le gameplay s'adapte à ce monde ouvert, avec la possibilité d’escalader des falaises, de gravir des pentes sablonneuses, de glisser le long de câbles géants ou encore de voguer sur les flots. Comme tout open world qui se respecte, le joueur pourra faire le jeu à son rythme et progresser comme il l'entend, en alternant exploration, combat, commerce et repos dans les colonies où il est possible de tisser des liens avec d'autres personnages. Etant donné que chaque combattant est lié à une classe précise, il faut ausssi apprendre à maîtriser leurs capacités évolutives. La classe d’épéiste est une classe offensive équilibrée, mais il en existe de nombreuses autres spécialisées par exemple dans le soin, la protection ou encore les frappes dévastatrices par exemple. Il va falloir d'ailleurs compter sur les aptitudes de chacun pour mieux remporter ses combats, sachant que certains arts permettent de déséquilibrer l’ennemi, d’autres d'infliger plus de dégâts selon son positionnement, et bien sûr il est possible de soigner ses coéquipiers. Et cerise sur le gâteau, on peut aussi combiner plusieurs arts et déclencher des séquences animées explosives.



Enfin, pour terminer, sachez que Xenoblade Chronicles 3 proposera un pass d’extension, garantissant 4 vagues de contenu additionnel, et ce jusqu'à la fin de l'année 2023. Bien sûr, ce pass permettra d'accéder à des bonus cosmétiques tels que des objets utiles, de nouveaux costumes et couleurs de tenues, des défis à relever, de nouvelles quêtes, de nouveaux héros, ainsi qu'un nouveau scénario à découvrir. A noter que ce pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop pour 29,99€. Ah, on ne perd pasd de temps chez Nintendo.