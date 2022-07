Xenoblade Chronicles 3 : des infos sur l'ouverture des précommandes pour l'édition collector

Pour mémoire, Fabien a livré Tous les éléments qui font les grands J-RPG semblent être au rendez-vous, les fondamentaux qui ont fait le succès des précédents épisodes sont de retour, la réalisation technique atteint le fameux niveau du "plutôt joli pour de la Switch", et le scénario pourrait bien nous réserver de multiples surprises", selon lui. Rien que ça.



Ceci signifie que vous pourrez acheter le jeu Xenoblade Chronicles 3 à sa sortie le 29 juillet, puis avoir l'occasion de précommander le contenu de l'Édition Collector en septembre sur le My Nintendo Store."Pour mémoire, Fabien a livré ses premières impressions sur Xenoblade Chronicles 3 il y a peu. "

Ceux qui suivent avec assiduité l'actualité de Xenoblade Chronicles 3 savent que si le jeu sera bel et bien disponible à partir du 29 juillet prochain sur Nintendo Switch, l'édition collector, quant à elle, n'arrivera pas avant l'automne prochain. Dans un communiqué officiel qui vient de paraître, la firme de Kyoto a tenu à apporter quelques précisions bienvenues, notamment en ce qui concerne l'ouverture des précommandes."Pour permettre à toutes et tous d'acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d'acquérir le contenu bonus de l'Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d'illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix