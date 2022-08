Charts France : c'est la dégringolade pour Xenoblade Chronicles 3 et Horizon 2 Forbidden West

Comme chaque lundi depuis des décennies, le SELL publie le classement des meilleures ventes de jeux vidéo sur PC et consoles. C'est la Semaine 32 qui est ainsi concernée, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 8 et le 14 août 2022. On observe une belle dégringolade de la part de Xenoblade Chronicles 3 qui perd sa couronne pour finir dernier du Top 5. Horizon 2 Forbidden West ne fait guère mieux, puisqu'il est éjecté du classement visible, alors qu'il dominait les ventes en se positionnant numéro 2 depuis quelques semaines déjà. Du coup, on note une montée assez forte de la part de Mario Strikers Battle League Football et d'Animal Crossing New Horizons qui revient dans le classement pour ce dernier



Sur PC, on retrouve le même trio de tête depuis la semaine dernière, avec ceci de différent : Les Sims 4 : Années Lycée a cédé son trône à Farming Simulator 22, une valeur sûre des best-sellers.





Charts France Semaine 32 (du 08 au 14 août 2022)





Top 5 consoles

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

3/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

4/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)

5/ Xenoblade Chronicles 3 (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ Les Sims 4 : Années Lycée (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)