Xenoblade Chronicles 3 : une vidéo de 8 minutes qui présente le jeu, on nous promet un monde immense

auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3. Ceci signifie que vous pourrez acheter le jeu Xenoblade Chronicles 3 à sa sortie le 29 juillet, puis avoir l'occasion de précommander le contenu de l'Édition Collector en septembre sur le My Nintendo Store", a-t-il expliqué.





Alors que l'on pensait tout connaître de Xenoblade Chronicles 3, Nintendo a jugé utile de diffuser une nouvelle vidéo de 8 minutes qui fait le tour du jeu. Par exemple, on nous promet que le monde d'Aionios sera immense, avec notamment une multitude de régions possédant chacune leur propre écosystème. On a également droit à une présentation des forces en présence, à savoir six soldats des nations ennemies d'Agnus et de Keves qui ont décidé d'unir leurs forces pour affronter une menace commune. Enfin, la séquence met également en avant les mécaniques de combat, dont les arts qualifiés d'essentiels pour se débarrasser des créatures avec un maximum d'efficacité.On profite de l'occasion pour rappeler que récemment, Nintendo a fait savoir qu'il serait possible de précommander l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 à partir du mois de septembre.Pour permettre à toutes et tous d'acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d'acquérir le contenu bonus de l'Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d'illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix