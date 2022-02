Xenoblade Chronicles 3 : c'est officiel, le jeu arrive sur Switch et on a un trailer et une date !

Xenoblade Chronicles 3 a été annoncé lors du Nintendo Direct du 9 février 2022, à la tout fin du programme comme le "one more thing" que tout le monde attendait. C'est toujours le studio Monolith Software qui est aux commandes et le jeu a déjà une date de sortie : septembre 2022. Autant vous dire que les fans de la série sont ravis de cette annonce, sachant qu'ils vont découvrir un nouveau monde et de nouveaux personnages. Dans cette suite, ce sont Noha et Mio qui succèdent à Rex et Pyra et ils vont être au coeur d'un récit qui oppose deux nations en guerre : Keves et Agnus. Malgré une histoire inédite, ce Xenoblade Chronicles 3 reprendra les codes de la série, avec un monde vaste et ouvert, des panoramas à couper le souffle, des entités gigantesques à observer de loin, sans doute des mechas à piloter et plein d'armes ultra puissantes et stylisées à prendre en mains. Si le trailer a pour intention de nous introduire gentiment dans ce nouvel univers, on imagine qu'on en saura davantage dans les mois à venir. Et on sera là pour relayer les infirmations bien sûr.





Sujet à de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois,