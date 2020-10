Xbox Series X|S : une manette KFC collector, mais de mauvais goût

A quelques semaines de l'arrivée des Xbox Series X|S, Microsoft officialise un partenariat avec KFC pour annoncer la sortie d'une manette collector aux couleurs de la marque de fast-food. Pas d'envolée cependant, il ne s'agit pas d'une manette qu'on pourra acheter dans le commerce mais d'un jeu-concours qui permet de gagner gagner 50 Xbox Series X ou 50 manettes. C'est évidemment ce controller au look atypique qui attire l'attention, puisqu'on retrouve dessus de nombreuses références à la marque Kentucky Fried Chicken. Des pilons de poulet frits, des buckets et également la mascotte de l'enseigne apparaissent un peu partout sur la manette, avec en prime le mariage du blanc et du rouge, les deux coloris qui représentent le code-couleur. Ce n'est évidemment pas du meilleur goût, mais KFC assume et s'en amuse même.







Malheureusement, le jeu-concours est uniquement réservé à la Grande-Bretagne et à l'Irlande qui ont jusqu'au 15 novembre pour participer et avoir la chance, peut-être, de repartir avec cette manette sortie de nulle part, une console Xbox Series X, mais aussi des chicken wings. A noter qu'un tel partenariat entre Microsoft et KFC pour un jeu-concours rappelle celui de Sony et de Burger King qui faisaient gagner 1 000 PS5. Comme quoi, les deux constructeurs ne font que s'imiter...