Xbox Series X : voilà comment Microsoft a fait pour que l'annonce de la console ne fuite pas

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce de la Xbox Series X aux Game Awards 2019 a surpris tout le monde. En effet, les observateurs étaient persuadés que Microsoft dévoilerait le successeur de la Xbox One lors d'un événement exclusivement consacré à la console, ou au plus tard à l'E3 2020. Finalement, c'est Geoff Keighley qui a raflé la mise, à condition bien sûr de garder le secret. Comme chacun sait, les cérémonies de l'envergure des Game Awards nécessitent des répétitions pour que tout soit parfaitement huilé, et Microsoft s'en est donc servi pour tromper tout le monde."Pendant les répétitions, Phil Spencer [le patron de la division Xbox, ndlr] a lu un faux script concernant le Xbox Game Pass, a-t-il confié à Variety . En fait, il a parlé pour la toute première fois de la Xbox Series X aux Game Awards." Bien joué. Du coup, on comprend mieux l'imbroglio autour de Control censé sortir sur le Xbox Game Pass , avant que Remedy Entertainment ne vienne affirmer le contraire . C'est sans doute à l'occasion de ces répétitions que Phil Spencer a (faussement) évoqué le sujet, et on peut donc imaginer qu'une oreille indiscrète l'a murmuré à d'autres personnes.Quoi qu'il en soit, si l'on connaît désormais le nom définitif de la console, on ignore encore sa date de sortie exacte ainsi que son prix. On peut faire confiance à Microsoft pour qu'ils ne s'ébruitent pas sans son assentiment.