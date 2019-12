Xbox Series X : un ex-développeur de The Last of Us 2 descend Microsoft et ses studios

As we approach the next consoles I truly hope Microsoft have cleaned house in the publishing department after completely shitting the bed for an entire generation.



I was a huge Xbox360 fan but I don't ever recall such a dramatic and sustained fall from grace in terms of content. — Jonathan Cooper (@GameAnim) 15 décembre 2019

None of the purchased studios are at the same level as Sony 1st party, and will only get there with support and long-term hiring and financial support. I do prefer this route to creating entirely new studios that have no shared culture though. — Jonathan Cooper (@GameAnim) 16 décembre 2019

En octobre dernier, Jonathan Cooper faisait savoir qu'il quittait Naughty Dog après avoir oeuvré en tant qu'animateur sur Uncharted et The Last of Us, sachant qu'il a également exercé son talent sur Assassin's Creed et Mass Effect. D'ailleurs, certains de ces productions ont été récompensées par la critique, notamment Mass Effect 2 élu meilleur jeu de l'année lors des BAFTA en 2011. Bref, c'est loin d'être un bras cassé, ce qui explique sans doute pourquoi ses derniers propos tenus sur Twitter font actuellement le tour de la Toile.En effet, celui qui a participait encore au développement de The Last of Us 2 avant de mettre les voiles, a méchamment taclé Microsoft et ses studios. "Alors que les prochaines consoles approchent à grands pas, j'espère que Microsoft a fait le ménage après avoir fait de la merde pendant la génération actuelle, lâche-t-il sans pression. Pourtant, j'étais un gros fan de la Xbox 360, mais je n'ai pas souvenir d'une chute de contenu aussi dramatique."Avant de préciser sa pensée : "Je ne parle pas de la communication désastreuse qui a entouré le lancement [de la Xbox One, ndlr] et qui a été surmontée facilement. En fait, je pense à cette incapacité constante à valider des projets et à collaborer avec des studios first et third party, afin de proposer des jeux de qualité. J'espère que tout ça va changer avec Hellblade II, etc." Bien évidemment, certains ont tout de suite rappelé à Jonathan Cooper qu'avec les studios rachetés ces derniers mois, Microsoft pourra désormais faire face aux exclusivités de Sony Interactive Entertainment."Aucun des studios rachetés n'a le niveau de ceux détenus par Sony", a immédiatement répliqué le bonhomme qui estime, par ailleurs, que créer des nouveaux studios ne permet pas de partager une culture commune. Pourtant, sur le papier, The Initiative (une structure fondée par Microsoft) a tout d'une Dream Team avec le recrutement de poids lourds de l'industrie vidéoludique - certaines figures ont planché sur des licences de renom telles que GOD OF WAR, Uncharted, The Last of Us, TOMB RAIDER, Red Dead Redemption entre autres. On dirait que la guerre des consoles n'est pas tout à fait terminée, et que la Xbox Series X et la PS5 vont une nouvelle fois batailler ferme.