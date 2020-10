Xbox Series X / S : voici les précédents designs des consoles, des formes diverses et variées

Avant d'arriver au design de la Xbox Series X et S que l'on connaît désormais tous, on se doute bien que Microsoft s'est attelé à un tas de prototypes divers et variés. Plus que de simples dessins, le titan américain a même produit certaines coques inédites, récemment dévoilées par Medium dans un article portant entièrement sur l'apparence des fameuses machines. Initialement, Microsoft se portait simplement sur des formes géométriques à base de carrés, de rectangles et de cercles : "Nous voulions leur réaction immédiate [aux joueurs] pour savoir si la silhouette piquait leur curiosité. Tout ce nous ne voulions pas, c’était que ça ressemble à un micro-ondes", avoue avec humour Chris Kujawski, principal designer des consoles.Dans cette photo, il est ainsi possible d'apercevoir de nombreuses formes et tailles différentes, dont une Xbox Series X avec un cercle prenant quasiment toute la surface de sa devanture, ou une autre avec le mange-disque... sur sa tranche. Et l'on en passe ! "En tant que designers, nous aspirons à créer des produits avec un véritable impact visuel", déclare le directeur du design senior Nicolas Denhez. "Mais nous savons que la plupart des joueurs achètent une Xbox pour jouer aux jeux, pas pour leur esthétique."Au final, aimez-vous l'apparence des prochaines bêtes de Microsoft ?