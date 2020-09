Xbox Series X/S : le prix du disque-dur optionnel est connu, est-il si excessif que ça ?

Face à la tonne de jeux dématérialisés et autres mises à jour gourmandes qui nous attendent ces prochaines années, il parait nécessaire d'être bien équipé pour les accueillir sans encombre. Si la Xbox Series X disposera d'un SSD d'1TB, on ne peut pas en dire autant de la Xbox Series S qui, en plus de n'avoir aucun lecteur Blu-Ray, ne sera équipée que d'un disque dur... de 512GB. Trois options s'offrent alors à vous : avoir très peu de jeux, s'appuyer de la fibre pour en télécharger autant que vous en supprimerez, ou s'équiper d'une extension de mémoire.C'est justement cette dernière alternative qui nous intéresse aujourd'hui : Microsoft avait déjà annoncé qu'en partenariat avec Seagate, il proposerait des disques durs optionnels à insérer directement dans la console (un peu comme les feu-cartes mémoires, en soi). Et le constructeur vient tout juste d'en dévoiler le prix, tout en ouvrant les précommandes : ce module de stockage d'1TB coûtera donc 219,99 dollars, soit 219,99 euros quand on connait la conversion monétaire constamment appliquée dans l'industrie vidéoludique.Un prix exorbitant, dîtes-vous ? En réalité... pas tant que ça. Quand on compare avec les autres SSD d'1To en vente sur le marché, force est de constater que l'on est franchement dans la norme, voire dans le bas de la fourchette (on trouve majoritairement des produits au-dessus des 250 euros). Alors bien sûr, mis côte à côte avec celui de la Series S - le SSD coûte plus des deux tiers de la machine ! - ou même celui de la Series X, il s'agit d'un objet onéreux qui demandera réflexion avant de sortir la carte bleue. Mais dans le milieu du disque-dur, on ne s'en sort finalement pas si mal. À vous de voir.