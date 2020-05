Xbox Series X : Phil Spencer confiant pour une sortie mondiale de la console

En avril dernier, Microsoft avait assuré que la Xbox Series X débarquerait à la fin de cette année malgré le COVID-19, tout en se montrant prudent quant au stock disponible. Plus concrètement, si les quantités devaient ne pas être suffisantes, le constructeur américain pourrait renoncer à une sortie mondiale de sa console. "Vous savez, nous n'avons pas encore commencé à réfléchir à un plan B, avait confié Phil Spencer. J'hésite à envisager un scénario alternatif. Pour avoir vécu le lancement de la Xbox One, je peux vous dire que ne pas sortir une console partout en même temps pénalise à la fois nous, mais aussi les fans. A chaque fois que je me rends au Japon, on me rappelle que la console est sorti neuf mois plus tard ici."Lors du podcast Talking Games with Reggie and Harold animé par l'ex-président de Nintendo of America, le patron de la division gaming a été nettement plus rassurant sur le sujet. "Pour ce qui est de la chaîne logistique, ça se passe bien, a affirmé le patron de la division Xbox. J'ai le sentiment que nous disposerons de suffisamment de stock. Vous savez, nous nous sommes engagés à sortir la Xbox Series X partout dans le monde, ce qui ne fut pas le cas avec la Xbox One. Tu te souviens d'avoir vu ça alors que tu étais encore chez Nintendo. Nous avons mis des et des mois avant d'atteindre des marchés clés, ce qui explique l'importance d'un lancement mondial pour nous."Bien sûr, Phil Spencer n'a communiqué aucun chiffre, mais le constructeur américain semble déterminé à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec la Xbox One. En ce qui concerne les jeux, le bonhomme s'est contenté de dire que leur développement se déroulait bien. Nous aurons l'occasion de nous en rendre compte lors de l'Inside Xbox de juillet qui, rappelons-le, sera consacré aux productions first-party.