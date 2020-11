Xbox Series X : Microsoft s'excuse pour les ruptures de stock et félicite Sony

Tim Stuart, la situation ne devrait pas s'améliorer avant la fin du premier trimestre 2021 (31 mars).





Sans dévoiler les chiffres de ventes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Microsoft a assuré récemment que leur lancement avait été supérieur à celui de ses autres consoles. Dans une interview accordée à GlitchCon , Phil Spencer confirme la chose et regrette que certaines boutiques soient déjà rupture de stock. "La requête n°1 qui revient encore et toujours, c'est : 'Il est compliqué de les acheter.' J'en suis le premier désolé, explique le patron de la division Xbox. Nous les avons produites pendant quasiment deux mois et avons essayé de fournir le plus de magasins possible. En fait, la demande est beaucoup trop forte, mais c'est une bonne chose."Il n'oublie pas de féliciter tous les acteurs de l'industrie, y compris son rival Sony Interactive Entertainment. "Les développeurs ont fait un travail incroyable. Cette année est juste folle, avec tous ces obstacles à franchir [en référence au COVID-19, ndlr] pour que les jeux soient conçues, pour que les consoles soient fabriquées. Donc, bravo à toutes les équipes - celles de Sony et les nôtres - et aux éditeurs-tiers pour avoir abattu ce boulot monstre. C'est tout simplement fantastique."Phil Spencer avait déjà prévenu que, compte tenu du contexte sanitaire, les quantité de Xbox Series X et de Xbox Series S seraient vraisemblablement insuffisantes. Et si l'on en croit le directeur financier