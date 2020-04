Xbox Series X : Microsoft décidé à sortir le grand jeu pour les exclusivités ? Un insider s'amuse à teaser

Microsoft en a parfaitement conscience : au-delà de l'affaire Adam Orth qui a plombé le démarrage de la Xbox One, son incapacité à proposer des exclusivités dignes de ce nom sur la console fait que la PS4 s'est balader sur cette génération. Le constructeur américain jure avoir retenu la leçon ; d'ailleurs, il n'a pas hésité à sortir le chéquier non seulement pour racheter des studios (dont Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Double Fine Productions, ou encore Playground Games), mais aussi pour en créer un nouveau (The Initiative).Si la firme de Redmond semble armée pour faire face à la PS5 avec la Xbox Series X, les fans s'interrogent quand même sur les exclusivités en développement. Sur ResetEra , un internaute a confié en avoir assez que Microsoft présente de jeux avec des graphismes type cartoon. "Je veux des jeux de la même qualité visuelle que Gears", a-t-il supplié. Ce à quoi l'insider shinobi602 lui a répondu : "Oh, tu ne sera pas déçu".Avant d'ajouter : "En fait, vous n'allez plus devoir attendre très longtemps, sincèrement. Je suis vraiment enthousiasmé par tout ce qui se prépare chez Xbox. Des mondes fantastiques incroyables, des reboots, de la science-fiction... Ca devrait être amusant." Pour situer quand même la crédibilité de shinobi602, il fut l'un des premiers à dire que GOD OF WAR se déroulerait en pleine mythologie nordique. C'est aussi lui qui avait annoncé le report d'Horizon : Zero Dawn à 2017, alors que Sony Interactive Entertainment avait promis une sortie en 2016.Bref, il a visé juste plus d'une fois, ce qui explique pourquoi tout le monde tend l'oreille quand il s'exprime.