Xbox Series X : Microsoft parle de la nouvelle interface, les retours des joueurs ont été pris en compte

. Nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer l'expérience en se basant sur les retours de notre communauté. Ce sont eux qui guident nos priorités. Si vous faites partie du programme Xbox Insider, vous avez accès à plusieurs expériences à différents moments. Ca nous permet d'apprendre et d'être à l'écoute des joueurs qui ont une influence directe sur la future interface de la Xbox Series X."



Le nouveau dashboard sera-t-il uniquement disponible sur Xbox Series ? Non, à en croire le cadre de Microsoft qui affirme que la Xbox One et ses déclinaisons y auront aussi droit. Un moyen efficace de montrer aux utilisateurs que ces dernières ne seront pas laissées de côté, d'autant que des jeux sortiront sur les deux générations à la fois. A moins d'un contretemps de dernière minute, la Xbox Series X sortira à la fin de cette année.

Parmi les principaux reproches formulés par les possesseurs de Xbox One, l'interface (ou dashboard) figure quasiment tout en haut de la liste. Il faut dire que Microsoft n'a jamais su la rendre conviviale et intuitive malgré les nombreuses mises à jour réalisées par ses équipes. Interrogé sur ce sujet par nos confrères de GameSpot , le constructeur américain se montre confiant et est convaincu que la change donnera avec la Xbox Series X."Nous sommes réellement satisfaits des premiers résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, confie Jason Ronald, partner director of program management