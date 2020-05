Xbox Series X : d'après un insider, il faut s'attendre à du très lourd pour la conférence de juillet

Certains diront que shinobi602 ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, mais toujours est-il que l'insider - dont la fiabilité n'est plus à prouver - a indiqué sur ResetEra que Microsoft avait l'intention de sortir le grand jeu lors de sa conférence de juillet. "[Concernant cet événement], l'idée de départ a toujours été de mettre toutes les cartes sur la table avec les jeux first party, et d'envoyer du lourd, a-t-il indiqué. Et il y a vraiment plein de choses excitantes qui s'annoncent. Des jeux Xbox Game Studios vont être dévoilés, et des productions tiers seront également présentées (même s'il ne s'agira pas nécessairement d'exclusivités). Compte tenu du COVID-19, des changements peuvent se produire, mais c'est en tout cas l'objectif de Microsoft. Personnellement, j'ai hâte d'y être."Parmi les exclus que le constructeur américain mettra en avant, Halo Infinite figure dans la liste (343 Industries l'a confirmé ces derniers jours), sachant que Matt Booty (l'équivalent de Hermen Hulst, le patron des studios Sony) a assuré que Hellblade 2, Double Fine et Obsidian Entertainment seraient également de la partie. On croise également les doigts pour que Turn10 dégaine le nouveau Forza Motorsport, que Playground Games annonce son nouvel open world, et que Rare nous fasse rêver avec Everwild.