Xbox Series S : Microsoft confirme la date de sortie, c'est bien le 10 novembre

Xbox Series S

🎮 Console next-gen 100% digitale

🏃 Des chargements plus rapides

📈 Un fame rate amélioré

🌎 Des mondes plus riches et immersifs

🔥 Des performances de jeu next-gen

🔎 Dans notre Xbox la plus compacte#PowerYourDreams pic.twitter.com/14EwEO1H8Y — Xbox FR (@XboxFR) 8 septembre 2020

Windows Central disait donc vrai. En effet, nos confrères ont été les premiers à annoncer que la Xbox Series S sortirait le 10 novembre. Après avoir officialisé l'existence de la console hier, Microsoft confirme aujourd'hui qu'elle sera bel et bien disponible à cette date, et glisse également une vidéo consacrée à la machine. Bon, le trailer en question avait déjà fuité, mais c'est toujours agréable de la voir en excellente qualité.60% plus petite que la Xbox Series X, la Xbox Series S sera dénuée de lecteur Blu-ray, pourra atteindre une résolution de 1440p avec un framerate de 120fps, offrira de la 4K via l'upscaling, proposera du ray-tracing, et bénéficiera d'une faible latence. Son prix a été fixée à 299€, ce qui permettra aux petits budgets d'accéder quand même à la next-gen, même si elle sera moins puissante que la Xbox Series X.D'ailleurs, concernant cette dernière, les dernières rumeurs indiquent qu'elle débarquera également le 10 novembre prochain et qu'elle coûtera 499€. Compte tenu que les insiders ont vu juste jusqu'à présent, on peut mettre une pièce dessus.