Xbox Series S : le producteur de Chronos Before the Ashes se montre sceptique sur la console

" Aujourd'hui, c'est au tour de Reinhard Pollice de faire part des mêmes doutes."Je comprends le raisonnement, explique le producteur exécutif de Chronos : Before the Ashes à nos confrères de Gamingbolt . Mais en termes de développement, c'est toujours mieux de n'avoir à se focaliser que sur une seule machine. Je ne suis pas sûr que le marché soit prêt à accueillir ce type d'offre." Rappelons que Phil Spencer n'est pas nécessairement en désaccord avec ce constat.Absolument, c'est du travailIl n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vais pas faire l'attaché de presse de base, et vous dire que travailler sur des specs différentes, c'est comme travailler sur une configuration unique. Si nous avons fait ce choix, c'est tout simplement parce que nous désirons toucher le plus de joueurs possible.Enfin, durant la même interview, signalons que Reinhard Pollice avoue être particulièrement impressionné par le SSD de la PS5. Selon lui, c'est ce qui permet de faire la différence avec la génération précédente.

Si les modèles de PS5 sont de puissance équivalente, ce n'est pas le cas de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. En effet, avec cette dernière, Microsoft a fait le choix de proposer une console next-gen moins costaud sur le plan technique, ce qui lui permet de la commercialiser à un prix plus qu'alléchant (299€). Toutefois, certains acteurs de l'industrie de vidéoludique se sont déjà interrogés sur l'intérêt de la console, comme David Cage, le patron du studio français Quantic Dream.Je dois avouer que je ne suis pas vraiment un grand amateur de cette situationJe pense qu’elle est déroutante pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs. Et bien que je puisse comprendre les raisons commerciales de ce choix (une différence de 200 euros sur le prix de vente), je pense que la situation est discutable.