Xbox Series S : des temps de chargement 77% plus rapides que sur Xbox One S, la vidéo

La rapidité des temps de chargement est l'un des grands arguments de cette prochaine génération de consoles : la PS5 comme la Xbox Series X proposeront des loading times accélérés qui risquent bien de changer la donne. Mais quid de la Xbox Series S, tout juste officialisée par Microsoft ?Avec "seulement" 4TFlops, on est en droit de se poser la question : pas d'inquiétude, le constructeur a largement prévu le coup et malgré une puissance amoindrie par rapporte à la Series X, ce modèle S s'appuiera tout de même de la Velocity Architecture et d'un tas d'autres optimisations croustillantes. Preuve en est de cette petite vidéo comparative entre le chargement de The Outer Worlds sur Xbox One S et sur Xbox Series S : sur la première, le temps est de 53 secondes... soit 41 secondes de plus que sur la seconde, ou la map se charge en 12 secondes seulement !Quelle que soit la version, donc, Microsoft a pris le temps d'apporter une rapidité exemplaire qui devrait bonifier l'expérience de jeu. Et l'on ne va pas s'en plaindre.Pour rappel, la Xbox Series S et la Xbox Series X arriveront le 10 novembre prochain. Tous les prix et offres sont disponibles à cette adresse