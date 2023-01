Xbox : les consoles vont devenir plus écologiques via une mise à jour, explications

La question écologique est aujourd'hui sur toutes les lèvres, et le jeu vidéo songe lui aussi à prendre des mesures. Du moins, c'est ce qui se passe chez Microsoft qui annonce une mise à jour pour permettre à ses consoles Xbox de réduire considérablement l’impact sur l’environnement. Plusieurs objectifs sont en effet mis en place pour être exemplaire sur le plan écologique d'ici 2030, avec une empreinte carbone négative, une empreinte eau positive et une politique zéro-déchet. Le géant américain annonce avoir repensé ses méthodes de conception, de fabrication, de livraison et d’utilisation de ses produits. Concrètement, cela signifie que les consoles Xbox vont profiter d'une mise à jour qui va permettre aux utilisateurs de configurer leur console d'une autre manière, et ainsi réduire leur impact sur l’environnement lors de la pratique du jeu vidéo. Cela signifie que les consoles Xbox peuvent dès à présent choisir des plages horaires pour réduire les les émissions de carbone, via des téléchargements et des mises à jour sur des créneaux horaires pendant lesquels la console sera en mesure d’utiliser le plus possible d’énergie renouvelable. Microsoft va en effet reprendre le principe déjà mis en place avec Windows Update, qui prend en compte le carbone depuis l’an dernier sur les PC équipés de Windows 11.

En appliquant les données sur les consoles Xbox, on peut ainsi programmer toute mise à jour pendant le créneau nocturne de maintenance, ce qui aura pour effet de diminuer les émissions de carbone, car l'utilisation de l’électricité se fera sur les faibles teneurs en carbone du réseau électrique. Pa exemple, au lieu de sortir de veille à un horaire aléatoire de la nuit, entre 2h et 6h du matin, notre Xbox choisira une heure lors de laquelle elle pourra utiliser le plus possible d’énergie renouvelable selon la région où elle se situe. Cela réduira la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO2 et pourra potentiellement faire économiser de l’argent. A noter cependant que cette mise à jour est pour l’instant uniquement disponible pour les Insiders utilisant le mode Arrêter (économie d’énergie), mais elle le sera très bientôt pour tout le monde. Pour ce faire, il faudra changer ses paramètres de console et mettre la console en mode "Arrêter" (économie d’énergie), sachant qu'il est possible de réduire jusqu’à 20 fois la consommation d’énergie par rapport au mode Veille.

Pour sélectionner le mode Arrêter (économie d’énergie) sur sa Xbox, il faut se rendre dans Paramètres > Général > Options d’alimentation.