Xbox : Microsoft reconnaît le manque de grosses exclus first party, il donne rendez-vous en 2023

God of War Ragnarök le 9 novembre prochain. Le constructeur américain, lui, proposera Pentiment (Obsidian Entertainment) le 15 novembre, ce qui est trop peu au goût de Phil Spencer. "L'un des messages que nous avons parfaitement entendus, c'est que ça fait maintenant une éternité que nous n'avons pas sorti de grosse exclusivité first party, a-t-il reconnu dans le cadre d'une interview accordée à la chaîne YouTube Same Brain. On peut sortir l'excuse du COVID-19 et plein d'autres choses, mais au final, les gens achètent nos consoles et veulent profiter de grands jeux."







"Nous avons hâte d'être en 2023. Nous avons parlé des jeux qui vont sortir, et les choses avancent bien. L'impact du COVID-19 en termes de calendrier est derrière nous désormais. Si je regarde l'industrie dans sa globalité, pendant les fêtes, nous allons sortir moins de jeux que d'habitude. Certes, Call of Duty va arriver [il est disponible depuis la semaine dernière, ndlr], God of War Ragnarök aussi (ce qui est une excellente chose), et Nintendo a connu une belle année. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est plus 'léger'. Je suis déjà tourné vers 2023, avec notamment un line-up qui m'enthousiasme tout particulièrement. Par exemple, je pense à nos premières exclusivités avec Bethesda Softworks, à savoir Redfall et Starfield. Ça va apporter beaucoup de fun."



Parmi les autres jeux exclusifs aux consoles Xbox, on peut citer le prochain Forza Motorsport (Turn 10), State of Decay 3 (Undead Labs), Hellblade 2 (Ninja Theory), le nouveau Fable (Playground Games), , The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment), Avowed (Obsidian Entertainment), Perfect Dark (The Initiative), ou encore Everwild (Rare). Bref, si Phil Spencer tient parole, effectivement, Microsoft devrait avoir des choses à montrer du côté de ses studios first party l'année prochaine.





Chez Microsoft, 2022 aura été une année particulièrement calme en termes de grosses exclusivités, alors que Sony Interactive Entertainment a dégainé Horizon : Fobidden West (18 février), le remake de The Last of Us (2 septembre), et va sans doute encore casser des bouches avec