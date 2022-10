Xbox : Microsoft officialise la manette Lunar Shift, elle avait déjà fuité en septembre

Alors qu'elle avait fuité en septembre dernier via Amazon, la manette Lunar Shift est désormais une réalité. En effet, Microsoft a confirmé l'existence de l'objet via un communiqué officiel où il est rappelé qu'il s'agit du second pad de la collection "Shift" après l'Aqua Shift . "Tout comme la sublime aura de la Lune, cette manette vire de l’argenté au doré lorsque la lumière s’y reflète, est-il indiqué. La manette crée ainsi une atmosphère embrumée stylisée. Découvrez ses poignées caoutchoutées grises et noires tourbillonnants qui font apparaitre un motif hypnotisant, unique à chaque manette. Les grips texturés sur les gâchettes, les bumpers et le boitier arrière assurent votre connexion avec le jeu, qu’importe l’intensité de la situation."Comme toujours avec Microsoft, la Lunar Shift (qui coûte 64,99 € sur le Xbox Store ) peut être connectée non seulement aux consoles Xbox (Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X entre autres), mais aussi à un PC Windows 10 et aux appareils mobiles. Par ailleurs, on apprend que le constructeur américain a collaboré avec Razer pour l'élaboration d'un support de charge rapide arborant les mêmes couleurs que la Lunar Shift (49,99 $) . Bon à savoir.