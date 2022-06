Xbox : des nouveaux services annoncés, des démos jouables pour contrer le PlayStation Plus Premium

ermettre aux plus de 3 milliards de joueuses et de joueurs, du monde entier, de profiter des joies du jeu vidéo et de rejoindre sa communauté", voilà la promesse faite par le constructeur américain pour les 20 prochaines années.



Ça commence d'abord par un partenariat avec Samsung pour proposer l’application Xbox sur les Smart TVs de 2022 :



Cela inclut les centaines de jeux disponibles dans la bibliothèque du Game Pass Ultimate ainsi que Fortnite, jouable sans abonnement.

Jouer aux titres Xbox sur les Smart TVs Samsung de 2022 sera une expérience fluide, qui se rapprochera de l’utilisation d’autres applications de streaming sur votre écran.

Il vous suffira dès le 30 juin d’accéder à l’application Xbox depuis le Samsung Gaming Hub et de vous connecter à votre compte Microsoft, puis de connecter votre manette Bluetooth préférée.

Si vous êtes membre du Game Pass Ultimate, vous pourrez accéder aux nombreux jeux compatibles avec le cloud, et si vous n’avez pas d’abonnement, vous pourrez immédiatement jouer à Fortnite.

Par ailleurs, Microsoft assure que de nouvelles mises à jour seront bientôt déployées pour Windows 11 :

Les optimisations pour les jeux en mode fenêtré sont actuellement testées au sein du programme Windows Insider. Celles-ci ont été conçues pour réduire drastiquement la latence et proposer d’intéressantes fonctionnalités pour les jeux, comme l’Auto HDR ou le Variable Refresh Rate (VRR).

Une nouvelle application permettant de calibrer le HDR vous permettra d’améliorer la précision et la constance des couleurs sur votre écran compatible HDR.

Le Widget Game Pass vous laissera naviguer parmi les jeux du Game Pass pour les découvrir et relancer facilement les titres auxquels vous avez joué récemment.

La Controller bar contiendra la liste de vos jeux récents ainsi que des raccourcis vers les launchers les plus populaires, dont l’application Xbox. Elle vous laissera reprendre vos jeux ou accéder au Xbox Cloud Gaming, sans clavier ni souris. Cette fonctionnalité est également en phase de test au sein du programme Windows Insider.







Des nouvelles fonctionnalités dédiées au jeu seront prochainement ajoutées à Microsoft Edge, ce qui inclut des intégrations du Xbox Cloud Gaming :

Une nouvelle page d’accueil personnalisée dédiée au jeu, proposant des actualités, des guides, des streams en direct, des tournois, les jeux à venir ou fraîchement sortis et la bibliothèque du Xbox Cloud Gaming, mais aussi un accès aux titres joués récemment et au contenu les concernant.

La fonctionnalité intégrée Clarity Boost rend le gameplay depuis le cloud plus fin et plus clair lorsque vous jouez depuis le navigateur Microsoft Edge sur Windows.

Le nouveau menu Jeux de Microsoft Edge vous permet d’accéder facilement aux jeux gratuits et populaires de Microsoft, comme Microsoft Solitaire, Atari Asteroids, Microsoft Jewel et le jeu exclusif de Microsoft Edge, Surf, mais aussi d’en découvrir de nouveaux.

Le mode Efficacité aide à améliorer les performances de vos jeux sur Windows 10 et 11, leur permettant de tourner rapidement et de manière fluide en réduisant l’utilisation de ressources du navigateur quand un jeu PC est lancé.





Autre point intéressant : l'arrivée de démos jouables dans le Xbox Game Pass Ultimate via le Projet Moorcroft, "un programme qui vous permettra d’essayer une sélection de démos inédites de titres à venir si vous êtes membre du Xbox Game Pass." Un moyen comme un autre de contrer le PlayStation Plus Premium de Sony Interactive Entertainment. Plus concrètement :



Ce programme commencera au cours de l’année prochaine et sera dans un premier temps l’occasion pour les développeurs indépendants du monde entier de présenter leurs nouvelles créations.

Les développeurs participants pourront alors voir comment leurs démos fonctionnent auprès du public et seront indemnisés pour faciliter l’opportunité de montrer leur créations sur Xbox et d’atteindre un nouveau public avec le Game Pass.





Enfin, le Xbox Design Lab n'est pas en reste puisque l'on nous annonce des nouvelles couleurs pastel (Soft Pink, Soft Orange, Soft Green et Soft Purple), ainsi que des déclinaisons Camouflage (Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo et Blaze Camo). On ignore si la fermeture temporaire du site dédié au Xbox Design Lab est liée à cette nouvelle, ou si Microsoft a d'autres surprises sous le coude concernant ses manettes.