Xbox Live : les jeux gratuits pour janvier 2020 sont déjà connus, les voilà en vidéo

The Telltale Batman Shadows Edition (qui contient donc Batman : A Telltale Game Series et l'arc The Enemy Within) vient de sortir sur Xbox One et PC. Enfin, Styx : Shards of Darkness complète l'offre. Comme toujours, les jeux Xbox 360 bénéficient de la rétrocompatibilité de la Xbox One.



JEUX GRATUITS DU XBOX LIVE JANVIER 2020



Sans crier gare, Microsoft a dévoilé la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement à partir de janvier 2020.Sortie de L'Ascension de Skywalker oblige, on note la présence de LEGO Star Wars II : The Original Trilogy, tandis que les fans de la baston lorgneront certainement Tekken 6. Il y a également Batman : The Telltale Series, sans doute pour rappeler que la compilation



XBOX ONE

Styx : Shards of Darkness - Du 1er au 31 janvier

Batman : A Telltale Game Series - Du 16 janvier au 15 février

XBOX 360