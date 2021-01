Xbox LIVE Gold : Microsoft rétropédale et annule l'augmentation de ses tarifs suite à la gronde des joueurs

We messed up today and you were right to let us know.", soit en bon français : "Nous avons merdé aujourd'hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir". Tels sont les mots très explicites de la part de Microsoft qui décide donc de ne pas se mettre les joueurs - et sa communauté - à dos en annulant l'augmentation du prix des abonnements. La grille de tarif redevient donc comme avant. Mieux, histoire de montrer que Xbox restera toujours à l'écoute des joueurs, tous les jeux free-to-play n'auront plus besoin d'un abonnement au Xbox LIVE Gold pour être accessibles sur Xbox. Royal non ?



- Abonnement mensuel : 6,99€

- Abonnement 3 mois : 19,99€

- Abonnement 6 mois : 29,99€





Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.



We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates. — Xbox (@Xbox) 23 janvier 2021

Coup de théâtre du côté de chez Microsoft Xbox ! Alors qu'on apprenait hier en fin de journée l'augmentation des abonnements liés au Xbox LIVE Gold , aussi bien aux Etats-Unis qu'en France, Microsoft réalise un rétropédalage et décide purement et simplement d'annuler sa nouvelle grille tarifaire. Il faut dire que la communauté a réagi massivement après la publication des nouveaux prix, pointant du doigt une augmentation abusive selon le type d'abonnement. Entre 2€ et 18€ d'inflation, quant aux Etats-Unis, il fallait débourser 120$ supplémentaires pour souscrire à l'abonnement 1 an, retiré en France on vous le rappelle depuis l'été dernier. Il est vrai que comparé au service PlayStation Plus, c'était tout simplement deux fois plus cher que la concurrence. Petit rappel des augmentations en France :- Abonnement mensuel : 8,99€ au lieu de 6,99€- Abonnement 3 mois : 23,99€ au lieu des 19,99€- Abonnement 6 mois : 47,99€ au lieu de 29,99€Une mise à jour a été effectuée sur le site Xbox Wire , et une prise de parole sur Twitter pour expliquer que la décision était mauvaise. "