Xbox LIVE Gold : Microsoft augmente ses prix, c'est assez conséquent !

Après plusieurs années à proposer un prix stable n'ayant pas bougé, Microsoft a décidé qu'il était temps d'augmenter sa grille tarifaire en ce qui concerne son Xbox LIVE Gold. Une annonce qui a été faite sur le site Xbox Wire, là où le constructeur américain communique publiquement avec sa communauté. Cette augmentation s'applique immédiatement, mais Microsoft rassure que celles et ceux qui disposent d'un abonnement de 6 ou 12 mois en cours ne seront pas impactés jusqu'à la fin de leur souscription. Mieux, si l'abonnement est renouvelé, il n'y aura aucun impact sur le tarif qui restera identique. Une hausse de prix qui varie selon le type d'abonnement choisi, entre 2€ et 18€ supplémentaires.



- Abonnement mensuel : 8,99€ au lieu de 6,99€

- Abonnement 3 mois : 23,99€ au lieu des 19,99€

- Abonnement 6 mois : 47,99€ au lieu de 29,99€



L'addition est donc salée pour ceux qui souhaitent souscrire à l'abonnement de 6 mois puisque cela représente une augmentation de 18€. On en profite pour rappeler que l'abonnement 1 an a été retiré l'été dernier en France, mais qu'il existe toujours aux Etats-Unis, et à ce sujet, sachez qu'un joueur américain soit débourser 120$ de plus qu'avant, soit le double du prix pratiqué pour le PlayStation Plus. Microsoft explique que ses prix n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans et précise que les pays qui sont concernés par cette hausse de prix vont être informés directement par mail. Forcément, avec une augmentation aussi significative, Microsoft rappelle que le prix mensuel du Xbox Game Pass est de 9,99€ ou de 12,99€ dans sa version Ultimate. Un moyen subtil de faire basculer les joueurs vers cette solution nettement plus avantageuse, aussi bien pour les joueurs que pour le constructeur américain. Pas folle la guêpe.