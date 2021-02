Xbox : les jeux gratuits "Games with Gold" de Mars 2021, y a du Metal Slug 3 dedans

Comme d'habitude, alors que la fin du mois approche doucement, Microsoft nous révèle la liste des jeux prévus pour le programme Games with Gold, l'équivalent du PlayStation Plus chez la concurrence. Pour le mois de mars 2021, la sélection est on ne peut plus électique, comme c'est souvent le cas, et parmi les jeux qui sont annoncés, un nous a particulièrement tapé dans l'oeil. Il s'agit de Metal Slug 3, symbole de l'imagination débordante de SNK à la fin des années 90. En mars 2021, c'est aussi l'occasion de se replonger dans l'ambiance de Port Royale 3, un jeu de gestion sorti sur Xbox 360, ou bien de tester son skill sur Warface Breakout, un FPS tactique qui tente de se faire connaître du grand public depuis plusieurs mois par tous les moyens possibles. Quant à Vicious Attack Llama Apocalypse, il s'agit d'un jeu d'action futuriste en vue top down où l'on dirige des cuirassés sur pattes. Bref, vous l'avez compris, il y en a pour tout le monde.

Warface Breakout (Xbox One) : du 1er au 31 mars 2021

Vicious Attack Llama Apocalypse (Xbox One) : du 16 mars au 15 avril 2021

Metal Slug 3 (Xbox 360 jouable sur One) : du 1er au 15 mars 2021

Port Royale 3 (Xbox 360 jouable sur One) : du 16 au 31 mars 2021