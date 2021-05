Xbox : les consoles n'ont jamais généré de profits, avoue Microsoft

En ce moment, Epic Games et Microsoft se tirent la bourre au tribunal. Un affront juridique qui permet l'éclosion de très nombreuses informations importantes : entre autres, un document interne du constructeur américain a été divulgué, dévoilant un avis détaillé sur The Last of Us Part. II et la durée de l'exclusivité Xbox de S.T.A.L.K.E.R. 2. Cette pluie de détails croustillants ne s'arrête pas là puisque Lori Wright, Vice-Présidente du Gaming, Media & Entertainment de Microsoft, vient également de livrer plusieurs paroles intéressantes devant le juge. Notons que tout ceci a donc été dit sous serment, garantissant donc une certaine véracité.



Ainsi, quand on a demandé à Lori Wrigh combien de profits Microsoft générait sur la vente d'une console Xbox, celle-ci a répondu... "nous n'en faisons pas". Plus difficile encore, quand, par la suite, la question d'avoir jamais généré un seul profit sur toutes les consoles Xbox vendues depuis le début lui a été posée, la Vice-Présidente s'est simplement armée d'un "non".



En d'autres termes, depuis la première Xbox commercialisée en 2001, toutes les machines de la marque ont été vendues à perte. À vrai dire, cela n'a rien de très étonnant puisqu'il s'agit d'un secret de polichinelle : vendre une console n'est pas rentable, les profits se générant surtout avec la vente de jeux, de DLC ou de services comme les abonnements online.



D'ailleurs, inutile de blâmer Microsoft puisque le cas serait similaire chez Sony : le document interne conçu par la firme de Bill Gates présume que les PlayStation, elles-aussi, souffrent du même problème économique. En revanche, Nintendo s'en sort potentiellement bien puisque l'entreprise de Redmond avoue que l'organisation nipponne serait bien la seule à faire du profit sur ses ventes hardware... Sacré Big N.