Xbox Games With Gold : voici les 4 jeux gratuits pour Avril 2022

la relation entre ses deux protagonistes, Kit, une adolescente intrépide, et Hodge, un mystérieux chat au pelage roux. Quant au 4ème et dernier titre, il s'agit de Hue, un jeu de

plateformes et de réflexion dans lequel il faut changer le monde en changeant sa couleur de fond. Un concept déjà abordé à plusieurs reprises dans le jeu vidéo.

Another Sight (29,99 €) : Disponible du 1er au 30 avril

Hue (14,99 €) : Disponible du 16 avril au 15 mai

Outpost Kaloki X (9,49 €) : Disponible du 1er au 15 avril

MX vs ATV Live (29,99 €) : Disponible du 16 au 30 avril

Le mois de mars arrive - déjà - à son terme et c'est l'heure pour les constructeurs de nous révéler la liste des jeux dits "gratuits" qui arrivent dans leur service d'abonnement respectif. Chez Microsoft, on a déjà levé le voile sur la liste des 4 jeux qui vont permettre à tous les possesseurs de machines estampillées Xbox de s'amuser sans rien dépenser en plus. Ceux qui jouent encore sur Xbox 360 vont pouvoir découvrir Outpost Kaloki X, une simulation de gestion spatiale aux graphismes et à l'interface assez austères qui va avoir droit à un petit coup de projecteur. Sur la même console, il sera possible aussi de jouer à MX vs ATV Live, un jeu de motocross sorti à la fin de vie de l'éditeur THQ. En allant revoir du gameplay, on constate que le jeu a pris un sacré coup de vieux dans la tronche. Les possesseurs de Xbox One et de Xbox Series X|S vont pouvoir tester Another Sight, qui a des faux airs d'Alice au pays des merveilles, et qui raconte