Xbox Game Pass Ultimate : on sait à partir de quand les jeux EA Play seront disponibles

Officialisé au début du mois, le rapprochement entre Electronic Arts et Microsoft dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate a franchi une nouvelle étape hier, puisque la firme de Redmond a annoncé que les jeux EA Play seraient disponibles à partir du 10 novembre prochain. Une date on ne peut plus logique, puisqu'elle correspond à la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Bien évidemment, la nouvelle concerne également les possesseurs de Xbox One, tandis que les membres du Xbox Game Pass sur PC devront patienter jusqu'en décembre.Rappelons que certains titres du catalogue EA Play seront aussi jouables sur le cloud - toujours via le Xbox Game Pass Ultimate - que des réductions de 10% seront appliquées sur les jeux complets et les extensions, et qu'il y aura moyen d'accéder aux futures productions Electronic Arts en avant-première pendant une dizaine d'heures. Avec le récent rachat de Bethesda Softworks , Microsoft a clairement décidé de sortir l'artillerie lourde pour le Xbox Game Pass.