Xbox Game Pass : un gros jeu de baston débarque à l'improviste, découvrez lequel

Le Xbox Game Pass confirme son statut "d'arme massive" dans la bataille face à Sony et annonce, de façon totalement impromptue, l'arrivée d'un nouveau jeu dans son catalogue... et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une grosse pointure en termes de baston vidéoludique, nous avons nommé SoulCalibur VI. L'épique jeu de combat made in Bandai Namco, sorti en octobre 2018, s'était avéré particulièrement bon en récoltant un joli 17/20 dans nos colonnes.Tous les abonnés du fameux service de Microsoft peuvent donc en profiter dès maintenant et se réjouir de ces combats à l'arme blanche finement préparés par les développeurs japonais. Pour l'occasion, on se remet le trailer de lancement. On est comme ça.