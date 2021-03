Microsoft a dévoilé la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant tout le mois d'avril, et même un peu plus. L'excellent Hard Corps : Uprising (2011) fait office de morceau de choix, surtout pour les adeptes de run and gun, et plus particulièrement de Contra.Par contre, ceux qui aiment se faire mal ont la possibilité de s'essayer à Dark Void, une déception signée Capcom sortie en 2010.



XBOX ONE

Vikings : Wolves of Midgard (39,99 €) : Disponible du 1er au 30 avril

Truck Racing Championship (59,99 €) : Disponible du 16 avril au 15 mai

XBOX 360