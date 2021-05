Xbox Game Pass : encore 15 nouveaux jeux pour mai, le catalogue continue de s'enrichir !

Joy Ride Turbo, vous ne devriez pas vous ennuyer. Une nouvelle fois, on vous rappelle que certains jeux ne concerne qu'une plateforme à la fois - une machine Xbox, le PC ou xCloud - mais de toute façon, on vous a listé tout ça avec précision juste ci-dessous. Et bon jeu à tous, surtout.



JEUX À REJOINDRE LE XBOX GAME PASS - MAI 2021 - Partie 2

SnowRunner – Disponible aujourd’hui - Consoles, PC et xCloud

– Disponible aujourd’hui - Consoles, PC et xCloud Peggle 2 – 20 mai - xCloud et EA Play

– 20 mai - xCloud et EA Play Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville – 20 mai - xCloud et EA play

Secret Neighbor – 20 mai - PC

The Wild at Heart – 20 mai - Consoles et PC

Knockout City – 21 mai - Consoles, PC et EA Play

The Catch: Carp & Coarse Fishing – 21 mai - Consoles, PC et xCloud

Maneater – 25 mai - Consoles, PC et xCloud

– 25 mai - Consoles, PC et xCloud Conan Exiles – 27 mai - Consoles et xCloud

– 27 mai - Consoles et xCloud Fuzion Frenzy – 27 mai - xCloud

– 27 mai - xCloud Joy Ride Turbo – 27 mai - xCloud

– 27 mai - xCloud MechWarrior 5 : Mercenaries – 27 mai - Consoles

– 27 mai - Consoles Slime Rancher – 27 mai - PC

– 27 mai - PC Solasta : Crown of the Magister – 27 mai - PC

– 27 mai - PC SpellForce 3: Soul Harvest – 27 mai - PC





JEUX QUI QUITTERONT LE XBOX GAME PASS PROCHAINEMENT

Asseto Corsa - Consoles et xCloud

- Consoles et xCloud Broforce - PC

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix - Consoles

- Consoles Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - Consoles

- Consoles Surviving Mars - Consoles, PC et xCloud

- Consoles, PC et xCloud Void Bastards - Consoles, PC et xCloud

Le Xbox Game Pass et ses abonnés, c'est une histoire qui risque de durer. Longtemps. S'acharnant pour fournir toujours plus de jeux, et parfois des hits à peine sortis, Microsoft travaille sans relâche pour établir une offre à ne pas prendre à la légère. Donc, chaque mois, le constructeur continue de rajouter moult titres et celui de mai ne dérogera pas à la règle : alors que neuf softs ont déjà été annoncés (et il y a du lourd), la firme de Redemon lève le voile sur quinze autres à venir pour les prochaines semaines. Rien que ça.Comme d'habitude, il y a en a pour tous les goûts : de l'action marine de Maneater à la survie de Conan Exiles en passant par la simulation routière Snowrunner ou ou la course arcade de